Agricoltore muore a 29 anni schiacciato da un albero durante la potatura | si chiamava Davide Di Girolamo
Stava potando un albero quando la pianta gli è caduta addosso, lo ha schiacciato ed è morto. Si chiamava Davide Di Girolamo, aveva 29 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
