Agricoltore muore a 29 anni schiacciato da un albero durante la potatura | si chiamava Davide Di Girolamo

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava potando un albero quando la pianta gli è caduta addosso, lo ha schiacciato ed è morto. Si chiamava Davide Di Girolamo, aveva 29 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Schiacciato da un albero: muore agricoltore di 29 anni - Davide Di Girolamo era al lavoro su un terreno di famiglia tra Pontinia e Sabaudia. Segnala rainews.it

agricoltore muore 29 anniTaglia l’albero da un amico, Davide Di Girolamo (29 anni) di Amaseno muore travolto dal tronco - Un fatale incidente quello che è accaduto oggi 4 ottobre, a Sabaudia, lungo la Migliara 49, la strada che costeggia la foresta del Parco ... Secondo msn.com

