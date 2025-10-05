Agostinone si gode il successo | Ancora margini di miglioramento

L’Ascoli ha perso la sua imbattibilità con una ingenuità proprio nell’ultimo minuto della sfida con il Bra, ma la prova dei bianconeri è stata ancora una volta superlativa. Squadra padrona del campo, pochissimi rischi, quattro gol e il piacevole ritorno in campo di Simone Corazza a coronare una giornata ricca di sensazioni positive. E in sala stampa il vice allenatore Giuseppe Agostinone ha confermato tutte le cose buone che si sono viste dagli spalti, rammaricandosi anche lui per la disattenzione proprio nell’ultimo minuto di recupero che è costato il primo gol subito in campionato. Mister Agostinone, altra vittoria e altra prestazione da incorniciare? "Alla squadra vanno fatti tantissimi complimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

