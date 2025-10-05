Aggressione in centro a Modena | uomo accoltellato in viale Muratori

Tragica aggressione nella notte tra sabato e domenica, 5 ottobre 2025, a Modena. Poco dopo l’una (01:07), un uomo è stato accoltellato in viale Ludovico Antonio Muratori, nel tratto del centro storico davanti al Rock Cafè. Ancora ignota l’identità della vittima. Secondo una prima ricostruzione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

