Aggressione alle porte del centro uomo accoltellato a morte in viale Muratori

Modenatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragica aggressione nella notte tra sabato e domenica, 5 ottobre 2025, a Modena. Poco dopo l’una (01:07), un uomo è stato accoltellato in viale Ludovico Antonio Muratori, nel tratto del centro storico davanti al Rock Cafè. Ancora ignota l’identità della vittima. Secondo una prima ricostruzione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

