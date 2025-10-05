Aggressione alle porte del centro 50enne tunisino accoltellato a morte in viale Muratori

Tragica aggressione nella notte tra sabato e domenica, 5 ottobre 2025, a Modena. Poco dopo l’una (01:07), un uomo è stato accoltellato in viale Ludovico Antonio Muratori, nel tratto del centro storico davanti al Rock Cafè. La vittima sarebbe un uomo di origini tunisine di 50 anni. Secondo una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it