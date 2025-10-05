Aggressione alle porte del centro 50enne tunisino accoltellato a morte in viale Muratori
Tragica aggressione nella notte tra sabato e domenica, 5 ottobre 2025, a Modena. Poco dopo l’una (01:07), un uomo è stato accoltellato in viale Ludovico Antonio Muratori, nel tratto del centro storico davanti al Rock Cafè. La vittima sarebbe un uomo di origini tunisine di 50 anni. Secondo una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: aggressione - porte
Aggressione alle porte del centro, uomo accoltellato a morte in viale Muratori
@mancini_n «Un’aggressione a un equipaggio che porta soccorso, per di più volontari, è un’aggressione a tutta la comunità. Non lo possiamo accettare. Non lo accetteremo mai». #Anpas - X Vai su X
Piazzale stazione: dove la troupe di Porta a Porta è stata aggredita #padova #portaaporta #aggressione #stazione #zonarossa - facebook.com Vai su Facebook
Aggressione brutale alla guardia giurata del Pam in pieno centro storico a Brescia: «Colpito al capo e agli occhi» - Non che, cercando di passare inosservati tra le corsie, quei tre ragazzi avessero rub ... Segnala msn.com