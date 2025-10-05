Acquistare un immobile prima di aver ceduto quello per il quale si è beneficiato delle agevolazioni per la prima casa non serve a non perdere i benefici acquisiti. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24479. La presa di posizione dei giudici della Suprema Corte è particolarmente interessante, perché si va a soffermare sulle situazioni che portano a perdere le agevolazioni fiscali ottenute: ai fini pratici è inutile acquistare un immobile prima di aver ceduto quello agevolato. Cronologicamente il nuovo acquisto da adibire ad abitazione principale deve seguire l’ alienazione della casa principale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Agevolazioni prima casa, quando decadono: attenzione alle date della compravendita