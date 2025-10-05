Agenti immobiliari Fabrizio Segalerba eletto presidente della Fiaip
RICCIONE (ITALPRESS) – Fabrizio Segalerba è stato eletto Presidente Nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali nel corso del XVI Congresso Nazionale Fiaip, al Palazzo dei Congressi di Riccione. Innovazione nella continuità e una nuova visione per affrontare le sfide del futuro per tutta la categoria, sono state al centro della tre giorni nel corso della quale si è parlato di transizione green, intelligenza artificiale, politiche abitative, nuovi modelli di abitare in un mercato immobiliare che non smette di evolversi, oltre alle grandi sfide che gli agenti immobiliari professionali saranno chiamati ad affrontare nel futuro più prossimo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: agenti - immobiliari
Agenti immobiliari e contratti vessatori, la Fiaip: "I nostri legali a disposizione"
Agenti immobiliari e contratti vessatori, la Fiaip: "I nostri legali a disposizione"
Fabrizio Segalerba neo presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali
Massimo Bitonci. . Il mio intervento al XVI Congresso Nazionale Fiaip - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali a Riccione, dove ho ricordato i risultati raggiunti insieme alla categoria, l’importanza della formazione continua e il valore di una pro - facebook.com Vai su Facebook
Ieri pomeriggio a Verona gli agenti immobiliari di FIAIP VERONA , coordinati dal Presidente Provinciale Francesco Savino hanno organizzato un momento di formazione dedicato all'intelligenza artificiale applicata all'immobiliare. L'incontro é stato inoltre l'oc - X Vai su X
Agenti immobiliari, Fabrizio Segalerba eletto presidente della Fiaip - RICCIONE (ITALPRESS) – Fabrizio Segalerba è stato eletto Presidente Nazionale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali nel ... iltempo.it scrive
Il genovese Fabrizio Segalerba eletto alla guida della Federazione Agenti Immobiliari - La nomina è arrivata, dopo tre giorni intensi di confronto, al termine del 16esimo congresso nazionale a Riccione ... Si legge su ilsecoloxix.it