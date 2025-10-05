Agenti eroici nel carcere di Avellino | salvata la vita a un detenuto
A darne notizia Troise Raffaele, responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi. Sembrerebbe che durante il turno notturno, gli agenti di Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Avellino abbiano salvato la vita di un detenuto italiano appartenente al circuito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
