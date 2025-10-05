Agenti eroici nel carcere di Avellino | salvata la vita a un detenuto

Avellinotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A darne notizia Troise Raffaele, responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi. Sembrerebbe che durante il turno notturno, gli agenti di Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Avellino abbiano salvato la vita di un detenuto italiano appartenente al circuito. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agenti - eroici

agenti eroici carcere avellinoAvellino, pestaggio in carcere: chiesto il processo processo per tre agenti e quattro detenuti - Quattro detenuti e tre agenti della Polizia Penitenziaria all’epoca in servizio nel carcere di Bellizzi Irpino rischiano il processo per la spedizione punitiva avvenuta il 9 marzo 2022 nel carcere a. corriereirpinia.it scrive

agenti eroici carcere avellinoSpedizione punitiva in carcere, la Procura chiede il processo per sette indagati - Quattro detenuti e tre agenti della Polizia Penitenziaria all’epoca in servizio nel carcere di Bellizzi Irpino rischiano il processo per una vera e propria spedizione punitiva avvenuta il 9 ... Scrive irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Agenti Eroici Carcere Avellino