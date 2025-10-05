Affitto non pagato pace fatta in Comune | accordo con il Centro Artisti Salernitani

Il Comune di Salerno e il Centro Artisti Salernitani chiudono il contenzioso sui canoni di affitto non pagati. La Giunta ha approvato un accordo che mette fine a una battaglia legale e permette all’ente di incassare 3.766 euro, seppur a fronte di un debito originario più alto. Il caso La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it