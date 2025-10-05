Affitto non pagato pace fatta in Comune | accordo con il Centro Artisti Salernitani
Il Comune di Salerno e il Centro Artisti Salernitani chiudono il contenzioso sui canoni di affitto non pagati. La Giunta ha approvato un accordo che mette fine a una battaglia legale e permette all’ente di incassare 3.766 euro, seppur a fronte di un debito originario più alto. Il caso La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: affitto - pagato
Affitto non pagato per oltre tre anni: sette avvisi di sfratto per le case popolari e intanto le richieste aumentano
“Per 13 anni ho pagato l’affitto per un parcheggio che credevo fosse mio, poi ho fatto una scoperta choc”: la storia del parrucchiere truffato
Case popolari in Emilia Romagna, è boom di fuorilegge: un affitto su 3 non viene pagato
>>> Risultato storico per Calci, l'amministrazione comunale ha ottenuto che l’affitto della nuova scuola media “Giunta Pisano” sia pagato dal Ministero dell’istruzione e del merito - facebook.com Vai su Facebook