Affitti brevi incubo lungo | la casa diventa ostaggio degli squatter che l’affittano regolarmente e la occupano
In Francia gli «squatter Airbnb» da ospiti a padroni: l’ombra nera sugli affitti brevi. Le Figaro «affittare casa un incubo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Affitti brevi, boom regolarizzazioni. In Toscana sono 70mila: record italiano
Affitti brevi, assalto alle periferie. In due mesi 800 annunci in più a Firenze. Prezzi alle stelle: 243 euro a notte
“Gli affitti brevi soffocano Milano e servono solo a massimizzare i profitti. Dobbiamo imitare Firenze e protestare dal basso”
Affitti brevi, la Regione accelera: ai Comuni il testo della nuova legge
La regione introduce una categoria urbanistica per gli affitti brevi, vietando l'uso di cantine e soffitte. I Comuni decideranno dove e come sarà possibile affittare, con sanzioni per chi non rispetta le norme
Affitti brevi, incubo lungo: la casa diventa ostaggio degli «squatter» (che l'affittano regolarmente e la occupano) - In Francia gli «squatter Airbnb» da ospiti a padroni: pagano la casa regolarmente e poi la occupano.
Affitti brevi, scontro in Emilia Romagna: i gestori chiedono l'intervento del Governo - Contro la bozza di progetto per limitare le locazioni brevi in Emilia Romagna, predisposta dagli Assessori regionali alla Casa Giovanni Paglia e al Turismo e ...