La puntata di Affari Tuoi del 4 ottobre, trasmessa su Rai1, ha visto come protagonista Luca Bernardotto, originario di Fiume Veneto, in Friuli Venezia Giulia. Luca, accompagnato virtualmente dalla fidanzata Yara, incinta e in collegamento da casa insieme alla nonna Giovannina, ha dato vita a una partita straordinaria. La sua storia personale e il legame con il numero 8 hanno reso l’episodio particolarmente coinvolgente. Luca ha scelto il pacco numero 8, un numero significativo per lui: oltre a essere il suo numero fortunato (lo aveva nel basket, vive al civico 8 e il suo cognome è Bernardotto), è legato alla sua compagna Yara e alla loro futura figlia, Ginevra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Luca Bernardotto travolto: "Le tasse ci paghi"

