Affari Tuoi Luca Bernardotto di Fiume Veneto vince 100 mila euro | ne rifiuta 150 mila partita straordinaria

Ieri, sabato 4 ottobre, Luca Bernardotto, di Fiume Veneto, è stato protagonista di una grande partita ad Affari Tuoi, il celebre game show, condotto da Stefano De Martino che va in onda su Rai 1. Il concorrente, che vive in provincia di Pordenone, è stato accompagnato dalla fidanzata Yara, in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI

Vinti 300.000 euro per la seconda sera consecutiva. #AffariTuoi #stefanodemartino #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Promemoria: domani #BallandoConLeStelle inizierà dopo Affari tuoi, alle 21:25 circa su Rai1 e RaiPlay. Spoiler: #BelenRodriguez sarà ballerina per una notte! @milly_carlucci - X Vai su X

Affari Tuoi, vinti 700mila euro in tre sere: De Martino lascia lo studio. Quanto si sono aggiudicati Luca e la fidanzata (incinta da casa) - A regalare emozioni e colpi di scena ci ha pensato Luca Bernardotto, concorrente friulano originario di Fiume Veneto che si è trovato ... Da ilmessaggero.it

Luca Bernardotto vince 100mila euro ad Affari Tuoi: la fidanzata Yara incinta e collegata da casa - A regalare emozioni e colpi di scena ci ha pensato Luca Bernardotto, concorrente ... Riporta msn.com