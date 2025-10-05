Affari Tuoi De Martino corteggiato | Ti sogno sempre Concorrente non trattiene le lacrime

Dilei.it | 5 ott 2025

Ciò che rende la gestione di Stefano De Martino di Affari Tuoi è la generale spontaneità che domina in studio. I concorrenti si sentono un po’ a casa, circondati da amici, liberi di dire ciò che vogliono. È proprio quello che è accaduto nella puntata di domenica 5 ottobre 2025. Un sogno segreto. La sorte ha scelto Federica Salsiccia delle Marche per disputare la partita di Affari Tuoi di domenica 5 ottobre 2025. Una concorrente ben nota al pubblico, considerando come il suo cognome sia stato spesso al centro di qualche battuta. Dopo qualche momento trascorso a chiacchierare con lei e suo padre, la gara ha inizio e scopriamo qualcosa in più sul suo conto. 🔗 Leggi su Dilei.it

affari tuoi de martinoDe Martino: «Io e Gerry Scotti come Sinner e Alcaraz ma anche io guardo La ruota. Non sono più "l'ex marito di"». Dall'orologio rubato al futuro di Sanremo, cosa rivela - Da quando è tornato in televisione, dopo la pausa estiva, Stefano De Martino si è trovato a rincorrere Gerry Scotti nella sfida tra Affari Tuoi e La ruota della ... Lo riporta msn.com

affari tuoi de martinoAffari Tuoi, vinti 700mila euro in tre sere: De Martino lascia lo studio. Quanto si sono aggiudicati Luca e la fidanzata (incinta da casa) - A regalare emozioni e colpi di scena ci ha pensato Luca Bernardotto, concorrente friulano originario di Fiume Veneto che si è trovato ... Riporta ilmessaggero.it

