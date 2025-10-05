AEW | Situazione non positiva riguardo l’infortunio di Nick Wayne
Lo scorso mese Nick Wayne era stato inserito nella card di Forbidden Door, per lottare in coppia con Kip Sabian, contro Adam Copeland e il suo ex “padre” Christian Cage. Poi purtroppo un infortunio lo ha messo da parte e il suo posto è stato preso dal rientrante Luchasaurus. Nella puntata di oggi di AEW Collision, in un segmento backstage abbiamo visto Wayne ricevere aggiornamenti sul suo infortunio; le notizie che lui sperava di ricevere erano buone, ma invece ha dovuto fare i conti con la dura realtà.. @ringofhonor World TV Champion @thenickwayne receives an update on his injury, but it’s not the news he was hoping for! Watch #AEWCollision on TNT & HBO Max pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: situazione - positiva
