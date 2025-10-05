AEW | La CEO sbarca in Danimarca Mercedes Moné pronta al debutto a BODYSLAM Wrestling

I fan di wrestling in Danimarca avranno presto l’occasione di vedere Mercedes Moné in azione, mentre la “CEO” continua a conquistare il pubblico a livello internazionale. BODYSLAM Wrestling ha annunciato che Moné farà parte del loro evento del 10 ottobre a Portalen, Greve. Si tratterà del primo match della wrestler della AEW in Danimarca. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BODYSLAM Wrestling (@bodyslammers) Se la storia è un indicatore, Moné potrebbe lasciare il Paese con qualcosa in più di semplici ricordi. Attualmente, la “CEO” detiene ben nove cinture di campionessa, molte delle quali provenienti da federazioni europee. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

