Qualche giorno fa abbiamo avuto l'ufficialità del rematch tra Kris Statlander e Toni Storm con in palio il titolo mondiale femminile AEW. Nel prossimo PPV WrestleDream Toni proverà a riprendere quel titolo senza cui non riesce a stare e la campionessa è stata ben lieta di concederle la rivincita in un match che sarà inedito, in quanto le due non si sono mai affrontate 1vs1 in tutti questi anni in AEW. Come certificato mercoledì, quando a Dynamite sono venute alle mani, tra le due non scorre buon sangue eppure stanotte il loro faccia a faccia sul ring è stato pacato e quasi amichevole. Niente di personale.

AEW: Chiacchierata guardando il cielo tra Statlander e Storm, ma Thekla non rimane a guardare