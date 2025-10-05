Adottare bambini e ragazzi già grandi | cosa deve sapere un genitore

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adottare bambini e ragazzi già grandi richiede ai futuri genitori uno sforzo ulteriore, fatto di pazienza, ascolto e consapevolezza. Significa accogliere non solo un figlio, ma anche la sua storia, le ferite e le paure del passato. Lo psicologo e psicoterapeuta Andrea Redaelli, intervistato da Fanpage.it, sottolinea l’importanza di flessibilità, sostegno psicologico e capacità di creare legami autentici per trasformare l’adozione in un percorso di rinascita reciproca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: adottare - bambini

L’ultimo rapporto Istat certifica gli ottantenni più numerosi dei bambini sotto i 10 anni, «Non è pensabile, nell’era della longevità, adottare la vecchia equivalenza: invecchiamento uguale declino. Ci sono molti aspetti positivi»

La Russia mostra i suoi rapimenti su un catalogo per adottare bambini ucraini

adottare bambini ragazzi gi224Adottare bambini e ragazzi già grandi: cosa deve sapere un genitore - Adottare bambini e ragazzi già grandi richiede ai futuri genitori uno sforzo ulteriore, fatto di pazienza, ascolto e consapevolezza ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Adottare Bambini Ragazzi Gi224