Adescano un disabile gli danno appuntamento al bar e poi lo rapinano | il colpo da 8mila euro tre arresti

L'incontro sarebbe avvenuto inizialmente per caso, nel pomeriggio del 6 marzo del 2025, all'interno di un bar nelle vicinanze di via Trapani. È qui che due ragazzi, un 23enne torinese e un conoscente di 27 anni, hanno carpito l'informazione relativa a un uomo, un 46enne disabile al 16%, in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Adescano un disabile, gli danno appuntamento al bar e poi lo rapinano: il colpo da 8mila, tre arresti - Come da lunga attività investigativa da parte dei carabinieri di Torino Pozzo Strada, ognuno di loro ha giocato un ruolo preciso all'interno di un piano ben architettato ... Si legge su torinotoday.it