adelante corazon notte latina con le musiche di mercedes sosa

Stasera alle 21 al Torrione (via Rampari di Belfiore 167) sarà protagonista la Frescobaldi Big Band con ‘¡Adelante, Corazón!’, un concerto che unisce le musiche di Mercedes Sosa e della Liberation Music Orchestra. Roberto Manuzzi (direzionearrangiamenti) si affiancherà a Marta Raviglia, voce, Massimo Mondaini, corno francese, Stefano Melloni, sax soprano e tenore, Daniele Santimone, chitarra, Fabrizio Puglisi, pianoforte, Pasquale Morgante, pianoforte, Stefano Senni, contrabbasso, Guido Querci, percussioni, Alessandro Paternesi, batteria. La big band è una formazione composta da oltre quindici elementi, scelti fra gli allievi dei corsi jazz del conservatorio e affiancati da solisti prestigiosi, tutti stimati docenti del Frescobaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

