adelante corazon notte latina con le musiche di mercedes sosa

5 ott 2025

Stasera alle 21 al Torrione (via Rampari di Belfiore 167) sarà protagonista la Frescobaldi Big Band con ‘¡Adelante, Corazón!’, un concerto che unisce le musiche di Mercedes Sosa e della Liberation Music Orchestra. Roberto Manuzzi (direzionearrangiamenti) si affiancherà a Marta Raviglia, voce, Massimo Mondaini, corno francese, Stefano Melloni, sax soprano e tenore, Daniele Santimone, chitarra, Fabrizio Puglisi, pianoforte, Pasquale Morgante, pianoforte, Stefano Senni, contrabbasso, Guido Querci, percussioni, Alessandro Paternesi, batteria. La big band è una formazione composta da oltre quindici elementi, scelti fra gli allievi dei corsi jazz del conservatorio e affiancati da solisti prestigiosi, tutti stimati docenti del Frescobaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

