Adelante Corazon notte latina con le musiche di Mercedes Sosa
Stasera alle 21 al Torrione (via Rampari di Belfiore 167) sarà protagonista la Frescobaldi Big Band con ‘¡Adelante, Corazón!’, un concerto che unisce le musiche di Mercedes Sosa e della Liberation Music Orchestra. Roberto Manuzzi (direzionearrangiamenti) si affiancherà a Marta Raviglia, voce, Massimo Mondaini, corno francese, Stefano Melloni, sax soprano e tenore, Daniele Santimone, chitarra, Fabrizio Puglisi, pianoforte, Pasquale Morgante, pianoforte, Stefano Senni, contrabbasso, Guido Querci, percussioni, Alessandro Paternesi, batteria. La big band è una formazione composta da oltre quindici elementi, scelti fra gli allievi dei corsi jazz del conservatorio e affiancati da solisti prestigiosi, tutti stimati docenti del Frescobaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: adelante - corazon
Per la prima di Fresh & Bold la Frescobaldi Big Band Domenica 5 ottobre, ore 21.00, al Jazz Club di Ferrara la Frescobaldi. Big Band con ¡Adelante, Corazon! e le musiche di Mercedes Sosa e della Liberazion Music Orchestra con Roberto Manuzzi, direzione/ - facebook.com Vai su Facebook
Adelante Corazon, notte latina con le musiche di Mercedes Sosa - La Frescobaldi big band condurrà in un viaggio tra le più celebri composizioni sudamericane. Scrive ilrestodelcarlino.it