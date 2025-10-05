Addio scuola dell’infanzia Don Zeno Risorge come biblioteca-Informagiovani
Chiude la scuola dell’infanzia Don Zeno, storico plesso scolastico della città ma diventerà centro di aggregazione e servizi. La chiusura è dettata dal calo delle nascite e delle iscrizioni unito a costi energetici sempre maggiori. La razionalizzazione degli edifici di proprietà comunale è un’operazione che non riguarda solo la scuola dell’Infanzia Don Zeno ma anche gli uffici comunali e la biblioteca e che produrrà un'economia di circa 70.000 euro annui che potranno essere spesi per manutenzioni ordinarie e progetti sul territorio. Inoltre, la scuola dell’Infanzia Rodari, dove già da un anno sono presenti i bambini della Don Zeno spostati inizialmente per fare dei lavori di ristrutturazione, garantisce un ambiente migliore per i nostri piccoli, in quanto oltre ad essere più grande è stata appena ristrutturata in larga parte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
