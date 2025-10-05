Va bene che la politica è anche cinismo, va bene che la decisione di Ricci era prevedibile e prevista, ma per esempio Andrea Orlando ha dimostrato che si può sorprendere: ha perso anche lui le Regionali, ma ha preferito lasciare il parlamento e mettersi a fare l’opposizione in Liguria. Comunque il problema non è tanto il giudizio che ognuno dà della scelta di tornare a Bruxelles. Ma sono le conseguenze politiche che comporta. Per capirle bisogna tornare indietro di qualche anno, quando Ricci non era il leader solitario e solista del Pd marchigiano. Era il sindaco di Pesaro, vincente, rampante, onnipresente in tv, ma inserito in un partito nel quale sicuramente lui era uno dei migliori ma anche uno dei tanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio regione, meglio l’Europa. Così il leader solista del Pd lascia le macerie intorno a sé