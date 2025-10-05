Addio alla signora dell’arte Si è spenta Clara Mazzini anima della Calandriniana

Sarzana, 5 ottobre 2025 – Il suo nome resterà legato al mondo dell’arte, insieme a quello del marito. Si è spenta l’altra notte Clara Mazzini, moglie del pittore Graziano Dagna l’inventore della Calandriniana. La signora Clara ha svolto sempre un ruolo importante nello sviluppo della rassegna di pittura all’aperto, a quel laboratorio di colori, emozioni e colpi di scena che da oltre 40 anni segna le notti d’estate in piazza Calandrini a Sarzana durante la Soffitta nella strada. Quell’idea di mostrare a tutti la nascita di un quadro trasferendo in piazza cavalletti, pennelli e tavolozze fu rivoluzionaria per l’epoca e durante le due settimane della mostra la piazzetta del centro storico cittadina diventava un costante punto di riferimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

