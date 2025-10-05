Addio a Romolo Bianchini | si è spento l' ex presidente delle Acli

Arezzonotizie.it | 5 ott 2025

Arezzo piange la scomparsa di Romolo Bianchini. È morto a 90 anni l'ex presidente delle Acli di Arezzo. I funerali si terranno domani, 6 ottobre, presso la chiesa di Santa Maria Assunta alla Chiassa Superiore alle 15. Nel corso della sua carriera politica e civile, Bianchini oltre ad aver. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

