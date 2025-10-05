Addio a Punzo imprenditore mercante che ha partecipato alla fondazione di Italo

Dal Cis di Nola a Ntv fino al Napoli Calcio. È morto a 88 anni l'imprenditore napoletano Gianni Punzo, tra i protagonisti dell’economia campana e italiana degli ultimi decenni. L’imprenditore che amava definirsi “un mercante”, ricordava con orgoglio gli inizi, a 13 anni, come ragazzo di bottega per aiutare il padre nella vendita di biancheria. Il suo successo iniziò negli anni ’70 con l’intuizione di costituire, insieme ad altri operatori tessili, il Cis di Nola, che divenne uno dei principali snodi del commercio all’ingrosso oltre che il primo nucleo dell'attuale Interporto campano. Vicepresidente del Napoli Calcio negli anni d’oro di Ferlaino, Maradona e dei due scudetti, nel 1987 fondò la finanziaria Cisfi, creatrice dell’Interporto che è oggi tra le principali strutture logistiche intermodali del Sud. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Punzo, imprenditore “mercante“ che ha partecipato alla fondazione di Italo

Addio a Gianni Punzo, storico imprenditore partenopeo, tra gli ideatori del Cis di Nola e di Italo Treno. Fu vicepresidente del Calcio Napoli negli anni del club a guida Corrado Ferlaino ed ebbe un ruolo importante anche per l'avvento di De Laurentiis.

Addio a Gianni Punzo, l'imprenditore che ha cambiato il volto dell'economia campana. Scopri la sua storia e l'eredità che lascia nel nuovo approfondimento

