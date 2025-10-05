Addio a Punzo i funerali del re del Cis Dai manager agli operai | Ci mancherà un amico
C?era tutta la Napoli dell?impresa, del commercio, della produttività e dell?economia ieri nella chiesa Corpus Christi e Regina del Rosario di via Manzoni, dove nel. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: addio - punzo
Addio a Gianni Punzo, fondatore del Cis di Nola e di Ntv Italo
Addio a Gianni Punzo, dal Cis a Ntv: l?imprenditore visionario che rivoluzionò la logistica
Addio a Punzo, imprenditore “mercante“ che ha partecipato alla fondazione di Italo
Napoli, addio all’imprenditore Punzo: da piazza Mercato al Cis, dal calcio all’alta velocità - X Vai su X
Addio a Gianni Punzo, storico imprenditore partenopeo, tra gli ideatori del Cis di Nola e di Italo Treno. Fu vicepresidente del Calcio Napoli negli anni del club a guida Corrado Ferlaino ed ebbe un ruolo importante anche per l'avvento di De Laurentiis. Vai su Facebook
Addio a Punzo, i funerali del re del Cis. Dai manager agli operai: «Ci mancherà un amico» - C’era tutta la Napoli dell’impresa, del commercio, della produttività e dell’economia ieri nella chiesa Corpus Christi e Regina del Rosario di via Manzoni, dove ... Da ilmattino.it
Morto Gianni Punzo, i funerali a Posillipo: l'ultimo saluto all'imprenditore napoletano - Sono centinaia le persone accorse ai funerali dell'imprenditore Gianni Punzo nella piccola chiesa del Corpus Christi e Regina del Rosario di via Manzoni a Napoli. Riporta msn.com