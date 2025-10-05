Addio a Pino Tilocca preside e attivista | Un guerriero delle battaglie per la giustizia
La Sardegna piange la scomparsa di Pino Tilocca, dirigente scolastico, attivista di Libera, ex sindaco di Burgos e instancabile promotore di legalità e giustizia sociale. Tilocca è morto improvvisamente all'età di 65 anni ad Oristano, lasciando un vuoto profondo nel mondo dell’istruzione, dell’attivismo e nella comunità sarda, che in lui aveva riconosciuto un punto di riferimento saldo e coraggioso. Preside dell'Istituto De Castro, Tilocca è stato negli anni una figura di spicco dell’impegno civile, testimone diretto del dolore e della lotta contro la violenza mafiosa. Nel 2004, suo padre, Bonifacio Tilocca, fu ucciso in un attentato dinamitardo, considerato uno dei più gravi episodi di criminalità in Sardegna, e riconosciuto come vittima di mafia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Lutto per l'ex sindaco di Burgos, addio all'impegno del preside Pino Tilocca - Il suo impegno lo ha messo in campo fino all'ultimo, poche ore prima era in piazza: Burgo dice addio all'ex sindaco Pino Tilocca.
Addio a Pino Tilocca, preside e attivista: "Un guerriero delle battaglie per la giustizia" - La Sardegna piange la scomparsa di Pino Tilocca, dirigente scolastico