Addio a Pino Tilocca il preside che ha fatto della scuola un impegno civile Anche ieri mattina era in piazza con i suoi studenti

Pino Tilocca, dirigente scolastico del liceo De Castro Contini di Oristano ed ex sindaco di Burgos, è morto improvvisamente all’età di 65 anni. Nella mattina precedente la sua scomparsa era ancora in piazza, accanto ai suoi studenti. Lo faceva spesso, non per forma ma per convinzione: la scuola per lui era un luogo da tenere aperto alla città, al dibattito, alla responsabilità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

