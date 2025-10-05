Adamant a Imola Fiducia per il derby Con la novità Caiazza

A Imola non sarà una passeggiata, ma l’Adamant è fiduciosa di centrare il secondo scalpo di fila fuori casa e mettersi in una posizione di classifica privilegiata. Gli uomini di Benedetto saranno di scena oggi (ore 18) al Pala Ruggi contro la Virtus, in un incrocio salvezza tra due squadre reduci da successi importanti e galvanizzate da un avvio di campionato positivo. Ferrara è andata ad un tiro dal colpaccio con Livorno e ha dominato la sfida esterna a San Severo, mentre Imola ha steso nettamente in casa Fabriano, e nonostante le previsioni la vedessero quasi spacciata prima di iniziare, vuole dimostrare invece di potersi giocare con le altre il mantenimento della categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

