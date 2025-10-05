Sculture in ferro e in ferro dipinto, accanto ad altre opere che dialogano con l’ambiente circostante, mettendo in relazione le ricerche di due diversi artisti. E poi i dipinti di uno dei maggiori pittori italiani viventi, che nelle sue tele fonde osservazione della realta, dei paesaggi e della natura con la dimensione della memoria. E ancora, una selezione di opere di grandi acquarellisti internazionali, tenute assieme dal filo rosso della metafora acquatica. Sono le mostre che si potranno visitare oggi in Brianza, appena inaugurate e, in un caso, aperte solamente questo fine settimana. A Biassono, nello studio dell’artista Alex Corno in via Umberto I, in occasione della Giornata del Contemporaneo, sarà allestita per tutto il giorno l’esposizione dal titolo “Paso Doble“, curata dal critico brianzolo Alberto Moioli: verranno proposte assieme le creazioni dello stesso Corno e di Germana Sironi, due percorsi artistici differenti ma che si completano a vicenda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Acqua, ferro e paesaggi in mostra. Tre esposizioni per riflettere