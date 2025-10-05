ACF Arezzo sconfitta a Cuneo | due gol nei primi undici minuti condannano le amaranto
Seconda trasferta consecutiva per l’ACF Arezzo, impegnata questa volta a Cuneo contro la Freedom, formazione settima in classifica con sei punti. Le amaranto non riescono a invertire la rotta e tornano a casa senza punti: due reti subite nei primi undici minuti decidono il match. Freedom: Vinoly, Bianchi, Marenco, Kaabachi, Bonetti, Zanni (Ravachka 60’, Berveglieri 82’), Errico, Scherlizin (Dicataldo 51’), Giuliano, Pasquali (Bauce 82’), Perin (Spinelli 51’). A disposizione: Johansson, Macagno, Ravachka, Bauce, Dicataldo, Spinelli, Mele, Imperiale, Berveglieri. All.: Vincenzo De Martino ACF Arezzo: Di Nallo, Viesti (Cavallini 89’), Tuteri, Fortunati, Blasoni (Bossi 31’), Termentini, Corazzi (Martino 65’), Vlassopoulou (Barsali 89’), Lorieri (Ghio 65’), Razzolini, Tamburini. 🔗 Leggi su Lortica.it
