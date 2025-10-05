ACF Arezzo sconfitta a Cuneo | due gol nei primi undici minuti condannano le amaranto

Lortica.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda trasferta consecutiva per l’ACF Arezzo, impegnata questa volta a Cuneo contro la Freedom, formazione settima in classifica con sei punti. Le amaranto non riescono a invertire la rotta e tornano a casa senza punti: due reti subite nei primi undici minuti decidono il match. Freedom: Vinoly, Bianchi, Marenco, Kaabachi, Bonetti, Zanni (Ravachka 60’, Berveglieri 82’), Errico, Scherlizin (Dicataldo 51’), Giuliano, Pasquali (Bauce 82’), Perin (Spinelli 51’). A disposizione: Johansson, Macagno, Ravachka, Bauce, Dicataldo, Spinelli, Mele, Imperiale, Berveglieri. All.: Vincenzo De Martino ACF Arezzo: Di Nallo, Viesti (Cavallini 89’), Tuteri, Fortunati, Blasoni (Bossi 31’), Termentini, Corazzi (Martino 65’), Vlassopoulou (Barsali 89’), Lorieri (Ghio 65’), Razzolini, Tamburini. 🔗 Leggi su Lortica.it

acf arezzo sconfitta a cuneo due gol nei primi undici minuti condannano le amaranto

© Lortica.it - ACF Arezzo sconfitta a Cuneo: due gol nei primi undici minuti condannano le amaranto

In questa notizia si parla di: arezzo - sconfitta

Il Napoli perde con l’Arezzo: mai sconfitta fu più salutare, troppo entusiasmo

Il Napoli perde 2-0 con l’Arezzo: mai sconfitta fu più salutare, troppo entusiasmo

Napoli, il ritiro estivo comincia con una sconfitta: azzurri ko con l’Arezzo all’esordio stagionale

Acf Arezzo non riesce a tornare alla vittoria: due gol nei primi 11 minuti di gioco decidono l'esito del match - L’Arezzo non riesce a tornare alla vittoria: i due gol della Freedom nei primi undici minuti di gioco decidono le sorti del match ... Si legge su arezzonotizie.it

acf arezzo sconfitta cuneoAcf, amaranto sconfitte dalla Freedom: 2-0 - Nella quarta giornata di campionato, le reti delle giocatrici della Freedom mettono in salita la gara per le ragazze di ... Segnala teletruria.it

Cerca Video su questo argomento: Acf Arezzo Sconfitta Cuneo