Accusati da Bandecchi di un gesto vile che mista nel torbido Condanna e conferma delle ragioni della manifestazione
“Bella cazzata che avete fatto voi di sinistra”. Il sindaco Stefano Bandecchi ha commentato sulla sua pagina instagram, come spesso gli capita, l’apposizione del manichino sotto palazzo Spada risalente alla giornata di ieri, sabato 4 ottobre. Un gesto fortemente condannato da diversi esponenti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: accusati - bandecchi
Bandecchi, un bipede senza onore e dignità! Mai vista una classe dirigente così improponibile. Povera Italia - facebook.com Vai su Facebook