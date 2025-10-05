Accusa donna del tarantino derubata di gioielli per circa 25mila euro | 20enne arrestato in autostrada Carabinieri e polizia stradale

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Grazie alla pronta e coordinata attività dei Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Castellaneta, è stata scoperta una presunta rapina aggravata ai danni di una donna. L’operazione si è conclusa con l’arresto di un giovane 20enne e la denuncia in stato di libertà di altri due soggetti, sospettati di complicità. La donna, residente in provincia di Taranto, aveva ricevuto una chiamata da un sedicente maresciallo dei Carabinieri che la informava di una presunta rapina commessa con l’auto intestata a un familiare e la invitava a descrivere i gioielli in suo possesso. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

