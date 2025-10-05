Accordi nucleari e missioni spaziali | gli affari tra Myanmar e Russia

It.insideover.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia è passata sotto traccia soprattutto in Europa, dove è stata offuscata dai racconti delle manifestazioni pro Gaza e dalle crescenti tensioni tra la Nato e Mosca. Nel silenzio quasi generale nei giorni scorsi c’è invece stato un curioso viaggio istituzionale di Min Aung Hlaing, il capo della giunta militare al governo in Myanmar, in Russia. Qui, dal 24 al 26 settembre, è andato in scena un vis a vis tra Mr. Min e Vladimir Putin. Proprio Putin ha ricordato che le relazioni diplomatiche tra i due Paesi sono state stabilite più di 70 anni fa, e che entrambi i governi stanno lavorando agli accordi firmati durante l’ultima visita a Mosca di Min, avvenuta a marzo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

accordi nucleari e missioni spaziali gli affari tra myanmar e russia

© It.insideover.com - Accordi nucleari e missioni spaziali: gli affari tra Myanmar e Russia

In questa notizia si parla di: accordi - nucleari

accordi nucleari missioni spazialiAccordi nucleari e missioni spaziali: gli affari tra Myanmar e Russia - L'articolo Accordi nucleari e missioni spaziali: gli affari tra Myanmar e Russia proviene da InsideOver. Secondo msn.com

accordi nucleari missioni spazialiScarti nucleari trasformati in batterie spaziali per i rover lunari NASA - La corsa allo spazio non riguarda solo razzi e nuove tecnologie di navigazione: anche l’energia con cui alimentare le missioni diventa un terreno di innovazione. hdblog.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Accordi Nucleari Missioni Spaziali