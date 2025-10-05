La notizia è passata sotto traccia soprattutto in Europa, dove è stata offuscata dai racconti delle manifestazioni pro Gaza e dalle crescenti tensioni tra la Nato e Mosca. Nel silenzio quasi generale nei giorni scorsi c’è invece stato un curioso viaggio istituzionale di Min Aung Hlaing, il capo della giunta militare al governo in Myanmar, in Russia. Qui, dal 24 al 26 settembre, è andato in scena un vis a vis tra Mr. Min e Vladimir Putin. Proprio Putin ha ricordato che le relazioni diplomatiche tra i due Paesi sono state stabilite più di 70 anni fa, e che entrambi i governi stanno lavorando agli accordi firmati durante l’ultima visita a Mosca di Min, avvenuta a marzo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Accordi nucleari e missioni spaziali: gli affari tra Myanmar e Russia