Viareggio, 5 ottobre 2025 – Paura e momenti di angoscia per un ragazzo di 20 anni, italiano, accoltellato nella con un'arma da taglio sul viale Europa, davanti al Carpe Diem. Incubo a Viareggio: drogata e violentata. La denuncia di una donna di 24 anni Una volta intervenuti sul posto i mezzi di soccorso - un’ambulanza, un’auto medica e una pattuglia della Polizia – il ragazzo è stato condotto in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa. Le indagini sono affidate alla squadra anticrimine del commissariato di polizia e all'arrivo delle forze dell'ordine gli autori del ferimento del giovane si erano dileguati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accoltellato al petto in Darsena a Viareggio, grave ragazzo di 20 anni