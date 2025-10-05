Accese le luci delle mura rinascimentali di Padova | un tributo alla storia della città
Da un paio di sere, le mura del Cinquecento, tra i monumenti più imponenti e suggestivi di Padova, si sono illuminate con un nuovo sistema di luci a LED. A parlarne è stato il vice sindaco Andrea Micalizzi, con deleghe a Lavori Pubblici, Infrastrutture e Manutenzioni, Patrimonio, Edilizia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: accese - luci
Varese, luci accese sulla festa del ciclismo: oltre alla Tre Valli gare amatoriali, il Village e una mostra
Luci accese: gli archi vasariani pronti a illuminare le notti aretine. Le immagini
L’ultima notte di Marilyn: luci accese, lenzuola in disordine e un mistero che Hollywood non ha svelato
? Varese, luci accese sulla festa del ciclismo: oltre alla Tre Valli gare amatoriali, il Village e una mostra http://dlvr.it/TNTVNS #Ciclismo #TreValli #Varese #GranFondo #GravelExperience - X Vai su X
Camici bianchi, luci accese e silenzio carico di significato: anche l'Ospedale "Mons. Dimiccoli" di Barletta ha partecipato al flash mob "Luci sulla Palestina. 100 ospedali per... ? Sfoglia la gallery - facebook.com Vai su Facebook
Accese le luci delle mura rinascimentali di Padova: un tributo alla storia della città - Da venerdì 3 ottobre, la cinta muraria cinquecentesca della città è illuminate con un nuovo sistema di luci a LED. Come scrive padovaoggi.it
Il corteo sulla Mura medicee. Luci accese per la ’Global Sumud’ - Centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata a sostegno della Global Sumud Flotilla, la flottiglia ... Come scrive lanazione.it