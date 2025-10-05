Accese le luci delle mura rinascimentali di Padova | un tributo alla storia della città

Padovaoggi.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da un paio di sere, le mura del Cinquecento, tra i monumenti più imponenti e suggestivi di Padova, si sono illuminate con un nuovo sistema di luci a LED. A parlarne è stato il vice sindaco Andrea Micalizzi, con deleghe a Lavori Pubblici, Infrastrutture e Manutenzioni, Patrimonio, Edilizia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accese - luci

Varese, luci accese sulla festa del ciclismo: oltre alla Tre Valli gare amatoriali, il Village e una mostra

Luci accese: gli archi vasariani pronti a illuminare le notti aretine. Le immagini

L’ultima notte di Marilyn: luci accese, lenzuola in disordine e un mistero che Hollywood non ha svelato

Accese le luci delle mura rinascimentali di Padova: un tributo alla storia della città - Da venerdì 3 ottobre, la cinta muraria cinquecentesca della città è illuminate con un nuovo sistema di luci a LED. Come scrive padovaoggi.it

Il corteo sulla Mura medicee. Luci accese per la ’Global Sumud’ - Centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata a sostegno della Global Sumud Flotilla, la flottiglia ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Accese Luci Mura Rinascimentali