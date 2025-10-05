Accade quando c’è De Bruyne annuncio netto di Vieira | è successo in diretta

Intervenuto a DAZN, l’allenatore del Grifone ha commentato la partita, soffermandosi anche sul campione belga degli azzurri. Che fosse un fuoriclasse è cosa nota, e stasera ha ancora avuto modo di dimostrare la sua immensa classe. Infatti, dopo il suo ingresso, il match del Napoli ha conosciuto una svolta repentina. Campioni di questo genere faranno sempre la differenza, soprattutto in un campionato dal ritmo più compassato come quello nostrano. E a riconoscerlo, ci pensano anche gli avversari. Le parole di Vieira su De Bruyne. Chi più di un campione può riconoscere un altro campione? Ed è proprio quello che ha fatto l’allenatore del Genoa che, analizzando il match appena disputato, non ha potuto fare a meno di soffermarsi anche sul belga: “Il piano era quello di mettere pressione al Napoli, ma quando hai uno come De Bruyne è tutto più facile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

