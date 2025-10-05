La fine di una nazione. Il 5 ottobre 1939 non fu una data qualsiasi nel calendario della guerra scoppiata poco più di un mese prima, quando l’esercito nazista sfondò il debole confine ad est. Fu il giorno in cui la Polonia, dopo un mese di eroica ma solitaria resistenza cessò di esistere come Stato sovrano. A Varsavia il fumo degli incendi si levava ancora dalle rovine e nelle campagne le retroguardie polacche, ridotte allo stremo, combattevano con la disperazione di chi sa che non ci sarà un domani. L’Europa osservava, immobile e distratta. La Wehrmacht di Hitler aveva compiuto il suo primo grande balzo, travolgendo in poche settimane un esercito male armato, ma non per questo meno coraggioso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Accadde oggi. Cavalleria polacca sterminata: il coraggio non basta contro l’acciaio