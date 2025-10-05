Aborto Pompili Ass Luca Coscioni | Solo Lazio ed Emilia-Romagna applicano le linee ministeriali del 2020

Orvieto, 5 ott. (Adnkronos) - “Sprecare risorse è inaccettabile, così come è inaccettabile negare alle donne il diritto di scegliere la procedura farmacologica e l'autosomministrazione del secondo farmaco a casa”. Lo ha detto Anna Pompili, membro dell'UAAR e dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, intervenendo alla XXII edizione del congresso, oggi a Orvieto. Un appuntamento durante il quale è stato fatto il punto sui nuovi obiettivi e le azioni politiche del 2026. “Solo 2 Regioni, vale a dire Lazio ed Emilia-Romagna, applicano le linee di indirizzo ministeriali sull'aborto farmacologico del 2020. 🔗 Leggi su Iltempo.it

