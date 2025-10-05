Aborto | Ass Coscioni Solo 2 Regioni applicano le linee del ministero per quello farmacologico

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - ''Partita lo scorso maggio, la campagna 'Aborto senza ricovero' ha l'obiettivo di deospedalizzare l'aborto farmacologico, portandolo in consultorio o poliambulatorio, garantendo alle donne la possibilità di prendere il secondo farmaco, il misoprostolo, a casa. La deospedalizzazione garantisce il diritto di scelta delle donne e permette di limitare i costi, evitando lo spreco di risorse preziose. Sebbene in Italia sia possibile dal 2020, grazie all'aggiornamento delle linee di indirizzo ministeriali, questa possibilità è garantita davvero solo in due Regioni, il Lazio e l'Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Aborto: Ass. Coscioni,"Solo 2 Regioni applicano le linee del ministero per quello farmacologico"

Dati in ritardo, obiezione diffusa, percorsi frammentati. Le testimonianze raccolte raccontano solitudini e disinformazione. Intanto, nel weekend prosegue la campagna “Aborto senza ricovero” dell'Associazione Coscioni per portare la procedura farmacologica nei consultori. Solo due Regioni la applicano

