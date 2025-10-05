Aborto | Ass Coscioni Solo 2 Regioni applicano le linee del ministero per quello farmacologico

"Partita lo scorso maggio, la campagna 'Aborto senza ricovero' ha l'obiettivo di deospedalizzare l'aborto farmacologico, portandolo in consultorio o poliambulatorio, garantendo alle donne.

Dati in ritardo, obiezione diffusa, percorsi frammentati. Le testimonianze raccolte raccontano solitudini e disinformazione. Intanto, nel weekend prosegue la campagna “Aborto senza ricovero” dell'Associazione Coscioni per portare la procedura farmacologica nei consultori. Solo due Regioni la applicano

