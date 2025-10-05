Abed fisioterapista 43 anni | il 15° operatore Msf ucciso a Gaza Totale disprezzo della vita
Aveva 43 anni, faceva il fisioterapista e aspettava l’autobus per andare all’ospedale da campo a Deir Al-Balah. Addosso aveva, come altri colleghi, il gilet con scritto Msf per farsi identificare. Non è stato sufficiente: a Gaza niente può essere sufficiente per salvarsi la vita. Abed El Hameed Qaradaya lavorava come fisioterapista di Medici senza frontiere nella Striscia di Gaza: è morto oggi per le gravi ferite che ha riportato nell’esplosione di schegge dopo l’attacco delle forze armate israeliane di giovedì scorso: i detriti avevano investito gli operatori di Msf in attesa alla fermata del bus. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Medici Senza Frontiere in lutto: ucciso a Gaza Abed El Hameed Qaradaya, fisioterapista e pilastro dell’organizzazione - Aveva 43 anni, è il quindicesimo membro dello staff dell'organizzazione ucciso nella Striscia dal 7 ottobre 2023 ... Si legge su tg.la7.it