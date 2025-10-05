Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere l’incremento dei prezzi degli abbonamenti al servizio Xbox Game Pass in particolare quello della versione Ultimate. DualSense PlayStation 5. Acquista il controller wireless DualSense per console PS5 su Amazon con uno sconto del 3%. 74.99€ 72.90€ Acquista Ora! L’incremento sbalorditivo ha scatenato le proteste di tutti coloro che hanno da sempre deciso di usufruire di questo servizio offerto da Microsoft che fino a pochi giorni fa aveva un prezzo molto conveniente. Nelle ultime ore si è scatenata la caccia agli ultimi codici rimasti in vendita con il vecchio prezzo di listino e fortunatamente su Instant Gaming sono ancora disponibili al seguente link all’incredibile prezzo di 34. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - Abbonamento Xbox Game Pass Ultimate 3 Mesi Disponibile In Promozione Con Il 57% Di Sconto