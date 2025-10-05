Abbiamo bisogno di San Francesco Anche la premier Meloni in Basilica
"Oggi celebriamo un uomo che ha lasciato tutto per trovare tutto, un santo che ha insegnato al mondo la gioiosa semplicità dell’amore, un italiano che ha forgiato l’identità di un intero popolo. Ma non lo facciamo perché lui abbia bisogno di noi, lo facciamo perché siamo noi ad avere bisogno di lui". Sono le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha partecipato ieri alle celebrazioni in onore di San Francesco Patrono d’Italia: dopo aver assistito alla Messa tenendo in mano un ramoscello d’olivo con nastrino rossoblù, i colori di Assisi, al termine ha rivolto il messaggio all’Italia dalla loggia della piazza Inferiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: abbiamo - bisogno
Ad Bologna: “Beukema voleva il Napoli, non abbiamo più bisogno di vendere”
Ndoye Juve, Fenucci lancia un avviso ai naviganti: «Con quella cessione non abbiamo più bisogno di cederlo». L’annuncio spiazza tutte le concorrenti
Tutto quello di cui abbiamo bisogno quest’estate è un almond french mani
Abbiamo bisogno di San Francesco, del suo esempio e della sua testimonianza di vita - facebook.com Vai su Facebook
. @FontanaPres: “Noi abbiamo bisogno che ci venga concessa più autonomia, più libertà dalla burocrazia, altrimenti non riusciamo a correre e rilanciare i territori”. #Pontida25 #senzapaura - X Vai su X
"Abbiamo bisogno di San Francesco". Anche la premier Meloni in Basilica - Il sindaco di Assisi, Stoppini: "Dalla nostra città parte un messaggio potente di dialogo e speran ... Come scrive lanazione.it
FESTA DI SAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIA, PRESIDENTE MELONI: «CELEBRIAMO FRANCESCO PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI LUI» - Il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, il ministro della Cultura Alessandro Giuli e le altre autorità civili e i rappresentanti ecclesiali hanno parlato dalla Loggia del Sacro ... Segnala lapilli.eu