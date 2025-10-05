Abbiamo bisogno di San Francesco Anche la premier Meloni in Basilica

"Oggi celebriamo un uomo che ha lasciato tutto per trovare tutto, un santo che ha insegnato al mondo la gioiosa semplicità dell’amore, un italiano che ha forgiato l’identità di un intero popolo. Ma non lo facciamo perché lui abbia bisogno di noi, lo facciamo perché siamo noi ad avere bisogno di lui". Sono le parole del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha partecipato ieri alle celebrazioni in onore di San Francesco Patrono d’Italia: dopo aver assistito alla Messa tenendo in mano un ramoscello d’olivo con nastrino rossoblù, i colori di Assisi, al termine ha rivolto il messaggio all’Italia dalla loggia della piazza Inferiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

