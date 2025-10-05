Abbi a cuore il tuo cuore | oltre 600 agrigentini si sono sottoposti a visita cardiologica
Sono oltre 600 gli agrigentini che, da venerdì a domenica, hanno aderito alla campagna di prevenzione cardiovascolare “Abbi a cuore il tuo cuore” che ha visto impegnati per tre giorni medici cardiologi e infermieri nei quattro ambulatori installati in piazza Cavour.Nel corso delle visite. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
"Abbi a cuore il tuo cuore": prevenzione cardiovascolare in piazza Cavour
"Abbi a cuore il tuo cuore", i cardiologi individuano persone a rischio - Numerosi cittadini stanno partecipando alla campagna di prevenzione cardiovascolare "Abbi a cuore il tuo cuore", in corso di svolgimento in piazza Cavour ad Agrigento dove sono allocati quattro ambula ...
"Abbi a cuore il tuo cuore" Oltre un centinaio i cittadini sottoposti a screening a metà mattina del primo giorno di campagna cardiovascolare - Prima giornata per la campagna dedicata alla prevenzione cardiovascolare "Abbi a cuore il tuo cuore", promossa dall'unità operativa di Cardiologia, diretta da Giuseppe Car ...