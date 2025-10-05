Abbandona il lavoro e per 26 anni assiste il fidanzato disabile

Abbandona il lavoro e per 26 anni resta accanto al compagno, rimasto disabile per una brutta caduta con gli sci, incapace di parlare e progressivamente aggravatosi, fino alla sua morte, avvenuta ieri. E’ la storia - raccontata oggi da Il Gazzettino - di una coppia di Concordia Sagittaria (Venezia), località del Veneto Orientale: lui, Luca Romanin, morto a 49 anni, e di Michela Florean, la sua compagna.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Abbandona il lavoro e per 26 anni assiste il fidanzato disabile

In questa notizia si parla di: abbandona - lavoro

Domenica 5 Ottobre alle ore 18:30 Showcase a 33 giri . Andrea Carboni presenta il suo nuovo album in Vinile ..... “Passanti, mostri e fantasmi” è il quarto album di Andrea Carboni, un lavoro fuori dagli schemi che abbandona le tradizionali forme canzone per - facebook.com Vai su Facebook

Dopo grandi sforzi per mantenermi Zen, sono stato costretto ad abbandonare gli studi di #Omnibus , poco fa (i miei colleghi mi perdoneranno) per una protesta ghandiana contro l’insopportabile mistificazione di Daniele Capezzone, secondo cui la Global Sum - X Vai su X

Abbandona il lavoro e per 26 anni assiste il fidanzato disabile - Abbandona il lavoro e per 26 anni resta accanto al compagno, rimasto disabile per una brutta caduta con gli sci, incapace di parlare e progressivamente aggravatosi, fino alla sua morte, avvenuta ieri. Secondo msn.com

Incidenti sul lavoro: operaio di 26 anni travolto da tubo in fabbrica a Rho, è grave - Un operaio di 26 anni, colpito al torace da un tubo metallico, è stato ricoverato in condizioni ... Lo riporta affaritaliani.it