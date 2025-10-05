Abbandona il lavoro e per 26 anni assiste il fidanzato disabile

Abbandona il lavoro e per 26 anni resta accanto al compagno, rimasto disabile per una brutta caduta con gli sci, incapace di parlare e progressivamente aggravatosi, fino alla sua morte, avvenuta ieri. E’ la storia - raccontata oggi da Il Gazzettino - di una coppia di Concordia Sagittaria (Venezia), località del Veneto Orientale: lui, Luca Romanin, morto a 49 anni, e di Michela Florean, la sua compagna.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

