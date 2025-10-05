Abbadia San Salvatore | Lo sport è un’opportunità La geotermia fronte aperto Ostacolo infrastrutture

"Una realtà semplice? Abbiadia? Non direi proprio. Questo è un paese che ha tutto di una cittadina, con le difficoltà di un paesino. C’è l’ospedale che è riferimento dell’Amiata, le scuole di ogni ordine e grado e da poco tempo anche un paio di corsi universitari. Ci sarà la casa della salute e quindi tutti i medici faranno riferimento ad Abbadia". Abbadia San Salvatore uno dei comuni dell’Amiata senese che, con il giovane sindaco Niccolò Volpini, fa i conti con la sempre maggiore carenza di neve, ma sta scoprendo una nuova vocazione, quella legata agli sport minori. "Il turismo, e di conseguenza il commercio, risentono del cambiamento climatico che non può essere solo uno slogan. 🔗 Leggi su Lanazione.it

