Lasciatasi alle spalle una lunga estate dove c’è stata la dolorosa ma inevitabile autoretrocessione in A2, l’E-Work può finalmente pensare soltanto al campo. Il primo impegno di questa nuova avventura è contro la Futurosa iVision Trieste che alle 18 farà visita al PalaBubani. Un match inaugurale ricco di insidie, visto che le triestine sono simili all’E-Work essendo anche loro un gruppo molto giovane e intraprendente. La truppa di Seletti sarà al gran completo, riavendo anche la finlandese Onnela, rientrata in patria nella seconda metà di settembre per sostenere l’esame di maturità. "Dovremo essere bravi ad entrare subito nella realtà della serie A2 – spiega coach Paolo Seletti – un campionato che ovviamente ha una qualità minore dell’A1, ma che è comunque insidioso e dove spesso l’esperienza è decisiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

A2 Donne: alle 18 al PalaBubani di Faenza. E-Work, ecco Trieste per ricominciare