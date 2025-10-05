a santo domingo la raccolta fondi per un rifugio per animali

(LaPresse) Sabato scorso, gatti e cani sono stati gli ospiti d’onore di un festival organizzato nella capitale della Repubblica Dominicana con l’obiettivo di raccogliere fondi per la costruzione di un nuovo rifugio per animali a Santo Domingo. I proprietari hanno portato i loro animali domestici all’evento per godersi l’atmosfera e imparare cosa vuol dire essere proprietari responsabili e prendersi cura di loro. Il festival voleva raccogliere fondi per costruire la Città degli Angeli, un complesso che includerà alloggi per animali abbandonati o maltrattati, aree ricreative e di addestramento per cani, cliniche veterinarie e strutture di addestramento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

