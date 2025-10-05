A San Giuliano apre lo sportello Afol | formazione consigli percorsi motivazionali
Orientamento, coaching professionale, corsi di formazione. Sono solo alcuni dei servizi di Afolmet Red Point, il nuovo sportello di Afol (Agenzia per la formazione e il lavoro) che sta per aprire i battenti a San Giuliano, in piazza Vittoria 2. Nato dalla sinergia col Comune, il nuovo spazio verrà inaugurato mercoledì alle 11, alla presenza dei vertici di Afol Metropolitana e dell’amministrazione cittadina. Al suo interno si potrà fruire di svariati servizi, dall’orientamento gratuito ai percorsi motivazionali fino ai corsi di formazione per migliorare il proprio backround e acquisire nuove competenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: giuliano - apre
Apre il viadotto San Giuliano, Ida Carmina (M5s): "Le infrastrutture restano un disastro"
Tutela animali e controllo randagismo: il Comune di San Giuliano Terme apre il bando per l'affidamento del servizio
Giuliano Falciani apre la nuova stagione della "Casa per Michele"
Mercoledì 8 ottobre a San Giuliano Milanese apre l’Afolmet Red Point - Attualità - 7giorni Nuovo spazio per lavoro, formazione e orientamento nel cuore della città #SanGiulianoMilanese #AfolmetRedPoint #Lavoro #Formazione #OrientamentoProfession - X Vai su X
Mercoledì 8 ottobre a San Giuliano Milanese apre l’Afolmet Red Point - Attualità - 7giorni Nuovo spazio per lavoro, formazione e orientamento nel cuore della città #SanGiulianoMilanese #AfolmetRedPoint #Lavoro #Formazione #OrientamentoProfession - facebook.com Vai su Facebook
A San Giuliano apre lo sportello Afol: formazione, consigli, percorsi motivazionali - Sono solo alcuni dei servizi di Afolmet Red Point, il nuovo sportello di ... Si legge su msn.com
Mercoledì 8 ottobre a San Giuliano Milanese apre l’Afolmet Red Point - Il Red Point nasce dalla collaborazione tra Comune e Afol Metropolitana per offrire servizi concreti sul territorio. Riporta 7giorni.info