A San Giuliano apre lo sportello Afol | formazione consigli percorsi motivazionali

Ilgiorno.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Orientamento, coaching professionale, corsi di formazione. Sono solo alcuni dei servizi di Afolmet Red Point, il nuovo sportello di Afol (Agenzia per la formazione e il lavoro) che sta per aprire i battenti a San Giuliano, in piazza Vittoria 2. Nato dalla sinergia col Comune, il nuovo spazio verrà inaugurato mercoledì alle 11, alla presenza dei vertici di Afol Metropolitana e dell’amministrazione cittadina. Al suo interno si potrà fruire di svariati servizi, dall’orientamento gratuito ai percorsi motivazionali fino ai corsi di formazione per migliorare il proprio backround e acquisire nuove competenze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

