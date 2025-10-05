A Salotto blu l' ambasciatore Nanni descrive storia e missione dei Cavalieri di Malta

Forlitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Teodorico Nanni, imprenditore ferrarese di origini santasofiesi, ambasciatore dei Cavalieri di Malta accreditato presso la Repubblica della Georgia, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera, domenica, alle 23, sul canale 99 del digitale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salotto - ambasciatore

Cerca Video su questo argomento: Salotto Blu Ambasciatore Nanni